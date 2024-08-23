У Дніпрі влаштують безплатну пінну вечірку: коли та де

З нагоди Дня Незалежності у суботу 24 серпня у сквері Усачова пройде дитяче свято.
У програмі:
У разі повітряної тривоги захід припиняється до відбою.
Крім пінної вечірки можна відвідати ще кілька заходів.
Фестиваль народного українського мистецтва та культури «PARK DNIPRO FEST” проведуть в парку Шевченка.
Дата: 24 серпня
Час: початок о 09:00
Місце: Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Літній театр.
Навчально-розважальний захід до Дня Незалежності України у рамках благодійного проекту «ЛОГОС».
Дата: 24 серпня
Час: 15:00-18:00
Місце: Парк ім.Писаржевського
Свято до Дня Незалежності України.
Дата: 24 серпня
Час: 15:00
Місце: Молодіжний парк «Новокодацький»
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