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У Дніпрі влаштують безплатну пінну вечірку: коли та де

Сьогодні 16:34
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У Дніпрі проведуть пінну вечірку.

Новости Днепра про У Дніпрі влаштують безплатну пінну вечірку: коли та де

З нагоди Дня Незалежності у суботу 24 серпня у сквері Усачова пройде дитяче свято.

У програмі:

  • 16:30 Естафети та розваги
  • 17:30 Танцювальний майстер-клас з хіп-хопу від студії LevelUp
  • 18:00 Розваги з аніматорами
  • 18:30 ПІННА ВЕЧІРКА
  • 19:45 Кінотеатр просто неба, мульт «Стихії»

У разі повітряної тривоги захід припиняється до відбою.

День Незалежності – куди можна піти?

Крім пінної вечірки можна відвідати ще кілька заходів. 

Фестиваль народного українського мистецтва та культури «PARK DNIPRO FEST” проведуть в парку Шевченка.

Дата: 24 серпня
Час: початок о 09:00
Місце: Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Літній театр.

Навчально-розважальний захід до Дня Незалежності України у рамках благодійного проекту «ЛОГОС».

Дата: 24 серпня
Час: 15:00-18:00
Місце: Парк ім.Писаржевського

Свято до Дня Незалежності України.

Дата: 24 серпня
Час: 15:00
Місце: Молодіжний парк «Новокодацький»

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Новости Днепра про У Дніпрі влаштують безплатну пінну вечірку: коли та деУкраїнська

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