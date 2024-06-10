У Дніпрі влаштували “екскурсію” адмінбудівлею збанкрутілого промгіганта (ФОТО)

Жителі Дніпра показали, який нині має вигляд одна із адмінбудівель збанкрутілого трубного заводу.

Дніпровський трубний завод – одне із найстаріших підприємств у місті. Свою роботу промгігант розпочав ще у 1920-х роках, і за час свого існування змінив кілька назв та власників. Попри те, що колись це дійсно був потужний завод, його майно розпродали, а на території промислових приміщень вже давно нічого не виготовляють.

Відома дослідниця історії міста Олена Присягіна побувала всередині однієї із закинутих адмінбудівель заводу, де колись був відділ кадрів. Своїми враженнями вона поділилася у Facebook-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ”.

Колишній відділ кадрів розташовувався у дореволюційній будівлі. Нині споруда закинута.

Днями побувала у покинутій, дореволюційній будівлі, в якій розташовувався відділ кадрів трубопрокатного заводу імені Леніна. Пізніше ДТЗ – Дніпровський трубний завод. І попри те, що знайшла там чимало цікавого матеріалу (старі документи та фотографії), відвідування цього місця настрою не додало. Скільки покинутих робочих місць. Будівля не маленька і по залишеним слідам видно, що життя тут вирувало. Безліч кабінетів, меблі, документи, стенди з фотографіями та правилами, канцелярське приладдя, посуд, щоденники і т.д. Поки була там, відчуття пригніченості не відпускало. Але з’їздила недаремно, привезла цілий пакет із документами та фотографіями. Розсортую все і публікуватиму, – розповіла Олена.

Щоб побачити відео проскрольте вниз.

Всередині залишилися докази того, що колись тут вирувало життя.

Своїми спогадами про це місце поділилися колишні працівники.

Там розташовувався відділ кадрів, профком, служба побуту, рада ветеранів, а також дуже важливий архів черговиків на отримання безкоштовного житла, ще редакція радіо та багатотиражки, яка спочатку називалася “Ленінець” (від імені заводу), а потім “Заводський вісник”, який я мав задоволення пропрацювати кілька років. Як кажуть, робота – другий будинок. Тому мені страшно дивитися на це. Навіть не здогадався, що будівля у такому стані. З боку вулиці воно не виглядає вбитим. Дякую, що показали. Жаль не захопили в кадр на другому поверсі великий кабінет голови профкому. Так, ще раніше на першому поверсі був партком, натомість і розташували службу побуту, – розповів дніпрянин Валерій.

Всередині залишився посуд, старі меблі та навіть документи.

Столи та шухляди, де зберігалися документи працівників.

І звичайно ж робочі “агітки”.

Можна також побачити, яким був розпорядок дня у відділу кадрів.

Повне відео можна побачити ТУТ.

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