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  • У Дніпрі влаштували “екскурсію” адмінбудівлею збанкрутілого промгіганта (ФОТО)

У Дніпрі влаштували “екскурсію” адмінбудівлею збанкрутілого промгіганта (ФОТО)

Сьогодні 08:48
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Жителі Дніпра показали, який нині має вигляд одна із адмінбудівель збанкрутілого трубного заводу.

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували

Дніпровський трубний завод – одне із найстаріших підприємств у місті. Свою роботу промгігант розпочав ще у 1920-х роках, і за час свого існування змінив кілька назв та власників. Попри те, що колись це дійсно був потужний завод, його майно розпродали, а на території промислових приміщень вже давно нічого не виготовляють. 

Відома дослідниця історії міста Олена Присягіна побувала всередині однієї із закинутих адмінбудівель заводу, де колись був відділ кадрів. Своїми враженнями вона поділилася у Facebook-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ”.

Колишній відділ кадрів розташовувався у дореволюційній будівлі. Нині споруда закинута. 

Днями побувала у покинутій, дореволюційній будівлі, в якій розташовувався відділ кадрів трубопрокатного заводу імені Леніна. Пізніше ДТЗ – Дніпровський трубний завод. І попри те, що знайшла там чимало цікавого матеріалу (старі документи та фотографії), відвідування цього місця настрою не додало. Скільки покинутих робочих місць. Будівля не маленька і по залишеним слідам видно, що життя тут вирувало. Безліч кабінетів, меблі, документи, стенди з фотографіями та правилами, канцелярське приладдя, посуд, щоденники і т.д. Поки була там, відчуття пригніченості не відпускало. Але з’їздила недаремно, привезла цілий пакет із документами та фотографіями. Розсортую все і публікуватиму, – розповіла Олена.

Щоб побачити відео проскрольте вниз. 

Всередині залишилися докази того, що колись тут вирувало життя.

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували

Своїми спогадами про це місце поділилися колишні працівники. 

Там розташовувався відділ кадрів, профком, служба побуту, рада ветеранів, а також дуже важливий архів черговиків на отримання безкоштовного житла, ще редакція радіо та багатотиражки, яка спочатку називалася “Ленінець” (від імені заводу), а потім “Заводський вісник”, який я мав задоволення пропрацювати кілька років. Як кажуть, робота – другий будинок. Тому мені страшно дивитися на це. Навіть не здогадався, що будівля у такому стані. З боку вулиці воно не виглядає вбитим. Дякую, що показали. Жаль не захопили в кадр на другому поверсі великий кабінет голови профкому. Так, ще раніше на першому поверсі був партком, натомість і розташували службу побуту, – розповів дніпрянин Валерій.

Всередині залишився посуд, старі меблі та навіть документи. 

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували

Столи та шухляди, де зберігалися документи працівників. 

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували

І звичайно ж робочі “агітки”.

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували

Можна також побачити, яким був розпорядок дня у відділу кадрів. 

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували

Повне відео можна побачити ТУТ. 

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