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У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)

Сьогодні 12:39
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На проспекті Гагаріна сильним вітром здуло 10-метрову ялинку.

Новости Днепра про У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)

З ночі у Дніпрі хурделить. Наразі снігу вже немає, але сильний вітер досі робить біду в різних районах міста. Так, на проспекті Гагаріна, а саме на розі з вулицею Лізи Чайкіної, впала 10-метрова ялинка. Дерево звалилося на пішохідну частину. На щастя, у той момент ніхто не проходив поруч, тож обійшлося без постраждалих. 

10-метрову ялинку наразі прибирають комунальники. Вони збирають впале гілля, щоб звільнити пішоходам прохід через дорогу. Як повідомили у міськраді, з ночі надійшло вже 20 заявок до аварійних бригад. Комунальники працюють з шостої ранку, щоб прибрати всі впалі дерева. 

На фото видно, що якби ялинка нахилилася в інший бік, то перекрила б рух транспорту. 

Новости Днепра про У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)

За попередніми прогнозами синоптиків, точно хурделитиме до кінця доби. У вівторок та середу снігу вже не буде, але на дорогах ожеледиця та незначні опади. Зауважимо, що Дніпро негода заділа тільки частково. Найгірша ситуація на Одещині, де через вітрюган навіть звалило височенну трубу котельної. Внаслідок надзвичайної ситуації частина Одеси без опалення. Десятки доріг національного значення наразі закриті для проїзду будь-якого транспорту.

Нагадаємо, через негоду є проблеми з курсуванням потягів до Дніпра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі вітром з коренем вирвало 10-метрову ялинку (ФОТО)Русский

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