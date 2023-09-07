У Дніпрі військом вручили ключі від нових квартир: як виглядає будинок

Гарні новини!

Міський голова Дніпра розповів, що разом з керівником ДніпроОВА Сергієм Лисаком сьогодні вручили нашим військовим ключі від нових квартир. Будинок для них звели силами одного з військових колективів Держспецтрансслужби, а місто допомогло з благоустроєм і облаштуванням подвірʼя.

Це дійсно знакова подія. Особливо напередодні Дня міста. Бо ж посеред повномасштабної агресії, поки триває ця жахлива війна, ми бачимо, що життя — не закінчується. Воно непереборне.

Тому більш за все хочеться, щоб у цих домівках завжди були щастя і дитячий сміх. І для цього Дніпро і далі системно допомагатиме українським оборонцям технікою, автівками, оснащенням і всім необхідним.

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