У Дніпрі відсьогодні запрацювали фонтани (ВІДЕО)

У Дніпрі з 1 травня запрацювали перші фонтани. Зокрема, штучний водограй запустили поблизу Театру опери та балету.
Днями фахівці провели підготовчі роботи по розконсервуванню фонтанів, а саме обладнали насадки, які пускають водяні струмені та почистили піддони, де збирається вода. Комунальники закликають дніпрян не купатися у штучних водограях та не скидати туди сміття.
Працюватимуть фонтани усе літо. Дніпряни публікують відео з працюючими водограями.
Зауважимо, що минулого року фонтани запустили на місяць пізніше – 1 червня.
Усього в Дніпрі функціонує 14 міських фонтанів. Як тільки остаточно потепліє, фахівці їх запустять.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про фонтан з лебедями на Соборній площі.
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