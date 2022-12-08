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У Дніпрі відновили роботу усі автобуси

Сьогодні 12:43
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Дніпровський транспорт відновив роботу.
Новости Днепра про У Дніпрі відновили роботу усі автобуси

 

У Дніпрі станом на 12:00 відновлено роботу усіх автобусних маршрутів, окрім № 85 та № 90. Вони запрацюють до 13:30.

З 740 автобусів нині працюють 705. Частина знята з лінії через ушкодження, отримані через негоду. Про це повідомили у міськраді.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі через ожеледицю були проблеми із транспортом. На зупинках зібралися величезні черги, автобуси заносило на дорогах, а водії потрапляли в ДТП. 

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Новости Днепра про У Дніпрі відновили роботу усі автобусиУкраїнська

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