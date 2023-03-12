У Дніпрі відновили роботу терміналів iBox

В Україні та Дніпрі відновили роботу терміналів iBox.

Про це повідомили на Facebook-сторінці iBox.

Як і обіцяли — лише за три дні нашій команді вдалося відновити роботу всього парку терміналів. Тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі за основними послугами, — зазначили представники установи.

Так, тепер клієнти Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та ін, можуть знову поповнювати свої картки звичним способом.

Нагадаємо, раніше термінали тимчасово припинили роботу через ліквідацію банка-партнера “IBOX Bank”. З допомогою якого банку здійснюються операції зараз – не уточнюється.

7 березня НБУ оголосив про ліквідацію IBOX Bank. Банк підозрюють в неналежній перевірці клієнтів, які здійснювали операції пов’язані з проведенням змагань зі спортивного покеру.

Наступного дня, за даними ЗМІ, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів та відділень “IBOX Bank”. У СБУ заявили, що викрили посадовців банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.