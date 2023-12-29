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  • У Дніпрі відновлять звичний рух тролейбуси, які зупинили після “прильотів”

У Дніпрі відновлять звичний рух тролейбуси, які зупинили після “прильотів”

Сьогодні 15:46
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Робота транспорту потроху відновлюється.
Новости Днепра про У Дніпрі відновлять звичний рух тролейбуси, які зупинили після

Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі відновлюється рух за тролейбусними маршрутами №19, “А”, “Б”, який призупинили через пошкодження внаслідок ракетного удару, повідомили у департаменті транспорту міськради. 

Щодо іншого транспорту новин немає. Тож вони все ще рухаються із змінами. Нагадаємо: 

  • трамвай №11 тимчасово призупинив рух;
  • автобус №155 змінено схему руху: вул. Бандери – вул. Савченка – вул. Макарова – вул. Будівельників – просп. Богдана Хмельницького – Підстанція – Запорізьке шосе – вул. Панікахи – ж/м Тополя-3;
  • автобус №113 курсує в об’їзд: просп. Поля – вул. Титова – просп. Богдана Хмельницького – вул. Будівельників;
  • автобусні маршрути №146А та 146Б рухаються не по кільцевим маршрутам. Змінено схему руху від просп. Івана Мазепи через просп. Металургів до вулиці Криворізька і далі за маршрутом №146А до просп. Богдана Хмельницького;
  • автобусний маршрут №106 слідує через вул. Будівельників та вул. Макарова.

Також знову їздять 156 автобуси, про що повідомляли раніше.

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