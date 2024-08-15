У Дніпрі відновлять зруйнований ракетною атакою будинок на Вокзальній площі: що планують зробити

У Дніпрі на площі Вокзальній розпочали підготовчі роботи з демонтажу будівлі, що була зруйнована російською ракетною атакою.

Розпочали підготовчі роботи з демонтажу пошкоджених під’їздів – 4, 5 та 6 – у будинку на площі Вокзальній, 1. Зокрема, внаслідок ворожої ракетної атаки там зруйновано 10 квартир, 28 мешканців відселили.

Про це повідомили на порталі Дніпровської міської ради.

Наразі там встановлюють паркан. Повномасштабні роботи з демонтажу планують розпочати через два тижні.

Як сказав директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Сергій Файфер, проводитимуть роботи до того місця, де конструкції будівлі вціліли, а все зруйноване буде прибиратися. Також у процесі демонтажу проводитимуться експертизи.

Після закінчення демонтажу планують розробити проєкт з відновлення квартир, що були зруйновані.

Як тільки виконаємо демонтаж, зробимо і тимчасове накриття. На даний час у вцілілих під?їздах (1-3, 8-10) зроблена тимчасова покрівля. Вже готовий проєкт на відновлення даху. Триває тендерна процедура, – зазначив Сергій Файфер.

За його словами, з початку вересня розпочнуться роботи з капітального ремонту покрівлі. Абсолютно всі роботи з відновлення житлового будинку для його мешканців безкоштовні.

Нагадаємо, що внаслідок робіт з демонтажу на площі Вокзальній перенесуть зупинки деяких автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів.

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