У Дніпрі відкриють юрту-незламності (ФОТО)

“Юрта незламності” – проєкт, який організувала казахська діаспора в Україні. Першу юрту встановили в Києві, а потім подібні облаштували в Одесі, Львові, Харкові, а тепер вона з’явиться і в Дніпрі.
Конструкцію в сквері “Прибережному” почали встановлювати ще вчора, про це повідомляє Dnepr.info. Знаходиться вона на місці, де зазвичай стоїть новорічна ялинка. За словами департаменту парків та рекреації, відкриють юрту незламності 7 березня. Всередині поставлять генератор та старлінк, щоб всі бажаючі могли зарядити гаджети чи скористатися інтернетом.
Це також культурний простір, де бажаючі можуть ознайомитись із багатою культурою Казахстану, відвідати майстер-класи та різноманітні заходи.
Урочисте відкриття відбудеться 7 березня о 14:00. Організатори обіцяють пригостити відвідувачів казахським пловом, чаєм та традиційними казахськими смаколиками – баурсаками.
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