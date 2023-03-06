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У Дніпрі відкриють юрту-незламності (ФОТО)

Сьогодні 11:06
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У Дніпрі з'явилася юрта незламності.

Новости Днепра про У Дніпрі відкриють юрту-незламності (ФОТО)

“Юрта незламності” – проєкт, який організувала казахська діаспора в Україні. Першу юрту встановили в Києві, а потім подібні облаштували в Одесі, Львові, Харкові, а тепер вона з’явиться і в Дніпрі. 

Конструкцію в сквері “Прибережному” почали встановлювати ще вчора, про це повідомляє Dnepr.info. Знаходиться вона на місці, де зазвичай стоїть новорічна ялинка. За словами департаменту парків та рекреації, відкриють юрту незламності 7 березня. Всередині поставлять генератор та старлінк, щоб всі бажаючі могли зарядити гаджети чи скористатися інтернетом.

Це також культурний простір, де бажаючі можуть ознайомитись із багатою культурою Казахстану, відвідати майстер-класи та різноманітні заходи.

Урочисте відкриття відбудеться 7 березня о 14:00. Організатори обіцяють пригостити відвідувачів казахським пловом, чаєм та традиційними казахськими смаколиками – баурсаками. 

У програмі також танцювальні та хореографічні виступи професійного колективу «Юність Дніпра», будуть лунати сучасні та традиційні українські та казахські пісні. У день відкриття юрта працюватиме з 14:00 до 20:00.
 
Графік роботи в інші дні з 09:00 до 19:30

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Новости Днепра про У Дніпрі відкриють юрту-незламності (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі відкриють юрту-незламності (ФОТО)Русский

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