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У Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр

Сьогодні 08:38
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Незабаром у Дніпрі запрацює суперклініка для суперлюдей.

Новости Днепра про У Дніпрі відкриють новий Суперх'юманс Центр

На одній з локацій у Дніпрі незабаром відкриють новий Superhumans Center – суперклініку, яка допомагає постраждалим від війни українцям та спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації й лікуванні ПТСР. Відомо, що перший корпус відкрили у Львові 2023 року 14 квітня. 

Про майбутнє відкриття у Дніпрі повідомили на Facebook-сторінці центру.

Superhumans Dnipro – починаємо роботу на обʼєкті! Сьогодні наша команда працювала на локації, де незабаром запрацює наш новий реабілітаційний центр… – йдеться у дописі. 
 
Відомо, що проект реалізовуватимуть у приміщенні, яке до цього не використовувалось протягом двох років. Роботи з будівництва розпочнуть вже через місяць. 
Новости Днепра про У Дніпрі відкриють новий Суперх'юманс Центр
 
Також у центрі пояснили, чому обрали саме Дніпро. 
 
Фактично, це місто-хаб, куди привозять велику кількість поранених з фронту та прифронтових територій. Саме тому, нам важливо максимально наблизити до пацієнтів якісну комплексну послугу та надавати допомогу якомога раніше.
 
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, після реновації загальна площа центру складатиме близько 1 945 м². Тут працюватимуть щонайменше 40 фахівців, які допомагатимуть близько 600 пацієнтам щорічно. На прилеглій території (1000 м²) облаштують зону для відкритої реабілітації та відпочинку. 
 
Це не лише допоможе швидше надавати медичну допомогу пацієнтам зі східних та центральних областей України, але й матиме позитивний вплив на економіку регіону, створюючи нові робочі місця та стимулюючи розвиток інфраструктури, – зазначають у центрі.
 
За планом, у майбутньому центрі працюватимуть декілька зон, зокрема спортивна та зона фізичної реабілітації. Окрім них буде побудовано лабораторію протезування, відділення ерготерапії (реабілітації), навчальні класи. Облаштують кабінети фізичних терапевтів, психологів, соціальних працівників. 
 
Відкриття планують на літо 2025 року. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні “Школу супергероїв”.
 
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Новости Днепра про У Дніпрі відкриють новий Суперх'юманс ЦентрУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відкриють новий Суперх'юманс ЦентрРусский

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