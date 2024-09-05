У Дніпрі відкриють новий Суперх’юманс Центр

На одній з локацій у Дніпрі незабаром відкриють новий Superhumans Center – суперклініку, яка допомагає постраждалим від війни українцям та спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації й лікуванні ПТСР. Відомо, що перший корпус відкрили у Львові 2023 року 14 квітня.
Про майбутнє відкриття у Дніпрі повідомили на Facebook-сторінці центру.
Superhumans Dnipro – починаємо роботу на обʼєкті! Сьогодні наша команда працювала на локації, де незабаром запрацює наш новий реабілітаційний центр… – йдеться у дописі.
Фактично, це місто-хаб, куди привозять велику кількість поранених з фронту та прифронтових територій. Саме тому, нам важливо максимально наблизити до пацієнтів якісну комплексну послугу та надавати допомогу якомога раніше.
Це не лише допоможе швидше надавати медичну допомогу пацієнтам зі східних та центральних областей України, але й матиме позитивний вплив на економіку регіону, створюючи нові робочі місця та стимулюючи розвиток інфраструктури, – зазначають у центрі.
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