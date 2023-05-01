У Дніпрі відкрилися ще два McDonald’s: адреси

У Дніпрі 25 квітня після річної перерви запрацювали ресторани McDonald's.

Тоді свої двері для відвідувачів відчинили лише п’ять ресторанів:

Вони працюють з 7:00 до 22:00.

Сьогодні, 1 травня, відновили роботу ще два заклади: на вул. Титова 32 А (з 9:00 до 20:00) та на просп. Д. Яворницького, 52 (з 7:00 до 22:00).

Про це повідомили на сторінці компанії в Instagram.

Заклади на вул. Глінки, 2 (ТРЦ “Мост-сіті”) та вул. Нижньодніпровській, 17 (ТРЦ “Караван”) запрацюють пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінились ціни в McDonald’s за час війни.

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