У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Звісно, через війну з росією цьогоріч свято буде не таким, як завжди. Але, незважаючи на все, українці хочуть святкувати – навіть прикрасити вдома ялинку.
У Дніпрі вже стартував продаж новорічних дерев. Так, можна придбати ялинки біля ТРЦ “Аполло”.
За словами продавця Дмитра, попит на ялинки не знизився у порівнянні з минулим роком. Люди купують, наприклад, тільки за сьогодні дніпряни придбали 30 ялинок. Ціни різні, але, як зазначив Дмитро, не вищі ніж минулого року.
Наприклад, за сосну звичайну в 1,2 м просять від 300 грн. А ось за ялинку в 2,5 м доведеться віддати 1000 грн.
Крім того, новорічні дерева продають біля ТРЦ “Нагорка”. Ціни там теж різні: від 400 до 1000 грн, дивлячись яке деревце ви бажаєте.
А на ж\м Перемога ціни стартують від 500 грн.
Така ялинка, як на фото, – коштує 850 грн.
Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі продаватимуть живі ялинки.
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