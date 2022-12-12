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У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Сьогодні 18:14
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Уже через три тижні ми будемо зустрічати Новий, 2023, рік.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Звісно, через війну з росією цьогоріч свято буде не таким, як завжди. Але, незважаючи на все, українці хочуть святкувати – навіть прикрасити вдома ялинку.

У Дніпрі вже стартував продаж новорічних дерев. Так, можна придбати ялинки біля ТРЦ “Аполло”.

За словами продавця Дмитра, попит на ялинки не знизився у порівнянні з минулим роком. Люди купують, наприклад, тільки за сьогодні дніпряни придбали 30 ялинок. Ціни різні, але, як зазначив Дмитро, не вищі ніж минулого року.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Наприклад, за сосну звичайну в 1,2 м просять від 300 грн. А ось за ялинку в 2,5 м доведеться віддати 1000 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Крім того, новорічні дерева продають біля ТРЦ “Нагорка”. Ціни там теж різні: від 400 до 1000 грн, дивлячись яке деревце ви бажаєте.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

А на ж\м Перемога ціни стартують від 500 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Така ялинка, як на фото, – коштує 850 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі продаватимуть живі ялинки.

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Новости Днепра про У Дніпрі відкрились ялинкові базари: ціни та адреси (ФОТО)Українська

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