Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі відкрили ще шість “Пунктів незламності”: адреси

Сьогодні 21:17
просмотров

Росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. На випадок тривалого відключення світла, відсутності тепла по всій Україні почали відкривати “Пункти незламності”.

Новости Днепра про У Дніпрі відкрили ще шість “Пунктів незламності”: адреси

Це місця, де можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон.

Так, нещодавно у Дніпрі облаштували ще шість таких пунктів. Вони розташовані на територіях місцевих комунальних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Також у “Пунктах незламності” є дитячий куточок, генератори. Завезли і буржуйки – на випадок, якщо в генераторі скінчиться пальне.

Нові “Пункти незламності” знаходяться за адресами:

  • проспект Сергія Нігояна, 49 (Трамвайний парк);
  • вулиця Холодильна, 7 (Депо №1);
  • проспект Богдана Хмельницького, 31А (Депо №2);
  • вулиця Миколи Руденка, 106 (Гуртожиток №6);
  • проспект Свободи, 74 (Станція №19);
  • вулиця Бориса Кротова, 15А (АТП).

Подивитися, де у Дніпрі знаходяться інші пункти обігріву, можна за посиланням.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі відкрили ще шість “Пунктів незламності”: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відкрили ще шість “Пунктів незламності”: адресиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зниклого безвісти 87-річного чоловіка, якого шукали у Дніпрі, знайшли мертвим
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:56
    Зниклого безвісти 87-річного чоловіка, якого шукали у Дніпрі, знайшли мертвим

    Висловлюємо щирі співчуття рідним чоловіка!

    У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що трапилося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:25
    У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що трапилося

    Будьте обережні!

    26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:47
    26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рік

    Наближаються новорічні свята.

    Художниця із України намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:34
    Художниця із України намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини

    Світла пам'ять загиблим!

    Наверх