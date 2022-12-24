У Дніпрі відкрили ще шість “Пунктів незламності”: адреси

Росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. На випадок тривалого відключення світла, відсутності тепла по всій Україні почали відкривати “Пункти незламності”.

Це місця, де можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон.

Так, нещодавно у Дніпрі облаштували ще шість таких пунктів. Вони розташовані на територіях місцевих комунальних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Також у “Пунктах незламності” є дитячий куточок, генератори. Завезли і буржуйки – на випадок, якщо в генераторі скінчиться пальне.

Нові “Пункти незламності” знаходяться за адресами:

проспект Сергія Нігояна, 49 (Трамвайний парк);

вулиця Холодильна, 7 (Депо №1);

проспект Богдана Хмельницького, 31А (Депо №2);

вулиця Миколи Руденка, 106 (Гуртожиток №6);

проспект Свободи, 74 (Станція №19);

вулиця Бориса Кротова, 15А (АТП).

Подивитися, де у Дніпрі знаходяться інші пункти обігріву, можна за посиланням.

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