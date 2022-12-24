У Дніпрі відкрили ще шість “Пунктів незламності”: адреси

Це місця, де можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон.
Так, нещодавно у Дніпрі облаштували ще шість таких пунктів. Вони розташовані на територіях місцевих комунальних підприємств.
Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.
Також у “Пунктах незламності” є дитячий куточок, генератори. Завезли і буржуйки – на випадок, якщо в генераторі скінчиться пальне.
Нові “Пункти незламності” знаходяться за адресами:
Подивитися, де у Дніпрі знаходяться інші пункти обігріву, можна за посиланням.
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