У Дніпрі відбулися значні зміни у роботі транспорту

У середу, 3 липня, зупинили рух транспорту по вулиці Макарова, зокрема, тролейбусів А, Б та трамваїв 11-го маршруту – всі трамваї будуть працювати по 15 -му маршруту.
Про відновлення роботи у штатному режимі буде повідомлено додатково.
Також є затримки в русі маршруток №87А, №87Б, №113, №155.
Оновлено:
Через перекриття проїзної частини по вул. Макарова, автобусні маршрути 34, 87Б,106, 146А, 146Б, 155 та 156 працюють за зміненими маршрутами
Детальна інформація буде надана невдовзі.
Оновлено 2:
Тимчасові зміни у схемі руху автобусних маршрутів:
– Маршрут №34 вул. Робоча – вул. Уральська – вул. Савченко до пр. Олександра Поля – пр. Богдана Хмельницького і далі по маршруту;
– Маршрути 87А та 106 замість вул. Робоча через пр. Поля;
– Маршрут 87Б та 155 по вул. Антоновича – пр. Поля і далі по маршруту;
– Маршрути 146А та 146Б працюють єдиним маршрутом без кільцевого режиму, від перехрестя вул. Робоча/Криворізька у напрямку вул. Київська, до перехрестя пр. Богдана Хмельницького/Незалежності (Титова) у напрямку пр. Дмитра Яворницького.
– Маршрут 113 від ЦУМу до вул. Незалежності (Титова)
Нагадаємо, у Дніпрі маршрут 113 тимчасово змінить напрямок руху.
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