У Дніпрі відбулися значні зміни у роботі транспорту

У Дніпрі значні зміни в роботі транспорту 3 липня.

У середу, 3 липня, зупинили рух транспорту по вулиці Макарова, зокрема, тролейбусів А, Б та трамваїв 11-го маршруту – всі трамваї будуть працювати по 15 -му маршруту.

трамваї №11 курсують до вул. Енергетичної;

тролейбуси «А» та «Б» курсують через просп. Олександра Поля;

тролейбуси №19 курсують до пл. Космічної.

Про відновлення роботи у штатному режимі буде повідомлено додатково.

Також є затримки в русі маршруток №87А, №87Б, №113, №155.

Оновлено:

Через перекриття проїзної частини по вул. Макарова, автобусні маршрути 34, 87Б,106, 146А, 146Б, 155 та 156 працюють за зміненими маршрутами

Детальна інформація буде надана невдовзі.

Оновлено 2:

Тимчасові зміни у схемі руху автобусних маршрутів:

– Маршрут №34 вул. Робоча – вул. Уральська – вул. Савченко до пр. Олександра Поля – пр. Богдана Хмельницького і далі по маршруту;

– Маршрути 87А та 106 замість вул. Робоча через пр. Поля;

– Маршрут 87Б та 155 по вул. Антоновича – пр. Поля і далі по маршруту;

– Маршрути 146А та 146Б працюють єдиним маршрутом без кільцевого режиму, від перехрестя вул. Робоча/Криворізька у напрямку вул. Київська, до перехрестя пр. Богдана Хмельницького/Незалежності (Титова) у напрямку пр. Дмитра Яворницького.

– Маршрут 113 від ЦУМу до вул. Незалежності (Титова)

Нагадаємо, у Дніпрі маршрут 113 тимчасово змінить напрямок руху.

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