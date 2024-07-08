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У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень світла 8 липня

Сьогодні 09:30
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ЦЕК повідомив про зміни у графіках відключень для абонентів.

Новости Днепра про У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень світла 8 липня

Відповідний допис опублікували у Telegram-каналі енергетичної компанії.

Шановні споживачі! Повідомляємо, про зміни у застосуванні графіків на сьогодні, – повідомили у дописі.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про застосування графіків відключень світла 8 липня для абонентів ДТЕК та ЦЕК. За розпорядженням Укренерго сьогодні з 00:00 до 14:00 застосовуватимуть одночасно дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години – три черги відключень. 

Зверніть увагу, для абонентів ЦЕК наразі відбулися зміни, за розпорядженням диспетчерського центру НЕК “Укренерго” електропостачання відключатимуть за розкладом:

  • з 10:00 до 13:00 відключається 3 черга;
  • з 13:00 до 16:00 відключається 5 черга;
  • з 14:00 до 16:00 відключаються 1 та 2 черги;
  • з 16:00 до 20:00 відключаються 3, 4 та 6 черги;
  • з 19:00 до 24:00 відключається 5 черга;
  • з 20:00 до 22:00 відключається 6 черга;
  • з 20:00 до 24:00 відключаються 1 та 2 черги.

Станом на 09:30 до 10:00 застосовується відключення 2 черги. Було скасовано відключення у споживачів черги 1 до 14:00. 

Окрім того, у Telegram-каналі ЦЕК повідомили: 

Шановні споживачі, які мешкають у будинку за адресою: вул. Академіка Янгеля: 22, повідомляємо, що у зв’язку з аварією ваш будинок тимчасово відключатиметься за графіком І черги. Про повернення до графіка ІІІ черги ми обов’язково повідомимо. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!

Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі

В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно графіку стабілізаційних відключень – по групах. Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.

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Новости Днепра про У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень світла 8 липняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень світла 8 липняРусский

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