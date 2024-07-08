У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень світла 8 липня

Відповідний допис опублікували у Telegram-каналі енергетичної компанії.
Шановні споживачі! Повідомляємо, про зміни у застосуванні графіків на сьогодні, – повідомили у дописі.
Нагадаємо, сьогодні ми писали про застосування графіків відключень світла 8 липня для абонентів ДТЕК та ЦЕК. За розпорядженням Укренерго сьогодні з 00:00 до 14:00 застосовуватимуть одночасно дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години – три черги відключень.
Зверніть увагу, для абонентів ЦЕК наразі відбулися зміни, за розпорядженням диспетчерського центру НЕК “Укренерго” електропостачання відключатимуть за розкладом:
Станом на 09:30 до 10:00 застосовується відключення 2 черги. Було скасовано відключення у споживачів черги 1 до 14:00.
Окрім того, у Telegram-каналі ЦЕК повідомили:
Шановні споживачі, які мешкають у будинку за адресою: вул. Академіка Янгеля: 22, повідомляємо, що у зв’язку з аварією ваш будинок тимчасово відключатиметься за графіком І черги. Про повернення до графіка ІІІ черги ми обов’язково повідомимо. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!
Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, а також у Telegram-каналі.
В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно графіку стабілізаційних відключень – по групах. Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.
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