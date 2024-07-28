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  • У Дніпрі відбудеться церемонія прощання із вбитим громадським активістом Михайлом Тонконогим

У Дніпрі відбудеться церемонія прощання із вбитим громадським активістом Михайлом Тонконогим

Сьогодні 19:38
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У Дніпрі попрощаються з вбитим громадським активістом Михайлом Тонконогим. 

Новости Днепра про У Дніпрі відбудеться церемонія прощання із вбитим громадським активістом Михайлом Тонконогим

Про це розповіла Наталія Хазан у соцмережі Facebook. 

Дорогі друзі, p глибоким сумом повідомляємо, що похорон Михайла Тонконогого відбудеться у понеділок, 29 липня. Прощання розпочнеться о 13:00 за адресою: вул. Степана Бендери 39 а (колишня Шмідта), – йдеться у дописі жінки.

Похорони відбудуться на єврейській частині Запорізького кладовища. 

Нагадаємо, що 32-річний голова профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області Михайло Тонконогий зник безвісти 23 липня. 

Тіло активіста знайшли у лісосмузі наступного дня з вогнепальними пораненнями.

Поліція затримала нападників, ними виявилися 39-річний житель села Слобожанське та 23-річний мешканець Дніпра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі відбудеться церемонія прощання із вбитим громадським активістом Михайлом ТонконогимУкраїнська

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