У Дніпрі ветерани безкоштовно опановують спеціальність «Системний адміністратор»

У Дніпрі вперше в Україні стартував пілотний проєкт з безкоштовного навчання ветеранів за спеціальністю «Системний адміністратор».

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради розпочала процес підтримки та соціалізації захисників і захисниць. Зокрема йдеться про перекваліфікацію для людей з інвалідністю, отриманою внаслідок ведення бойових дій на території України. Проєкт реалізується завдяки програмі розвитку ООН (ПРООН) за фінансової підтримки урядів Німеччини та Південної Кореї. Сьогодні, 13 березня, у Дніпрі розпочалося тримісячне навчання для перших десяти слухачів.

«Системний адміністратор — одна з найзатребуваніших на сьогодні спеціальностей. Цифровізація країни набирає обертів щодня, і такі фахівці дедалі більше будуть потрібні країні. Ветерани через отриману інвалідність не можуть повернутися на фронт. Але на новому фронті — диджиталізації – вони зможуть не тільки приносити величезну користь державі, а й зреалізувати свої нові можливості. Наше спільне завдання — допомогти їм повернутися у цивільне життя затребуваними, аби вони могли працювати й отримувати гідну заробітну плату. Зі свого боку провели аналітику щодо наявності відповідних вакансій. На сьогодні відомо, що виконавчі органи міської ради, а також приватний бізнес готові будуть працевлаштувати таких фахівців. Словом, по закінченню курсів надамо можливість обрати, до якого саме роботодавця вони хочуть працевлаштуватися», — підкреслила начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич.

Освітній процес забезпечено всіма необхідними технічними засобами, зокрема й серверами. «Кожен із учасників, який прийшов до проєкту, серйозно вмотивований до навчання. Впродовж курсу вони отримають знання щодо адміністрування операційних систем Windows, Wirdows Server, Linux, роботи серверів, мережевого обладнання. Навчаться проводити діагностику, налаштовувати обладнання, працювати з серверами, прокладати та обслуговувати комп’ютерні мережі, організовувати точки доступу WiFi, а також вирішувати інші завдання, за які в різних компаніях та організаціях відповідає системний адміністратор», — зазначила викладачка Інеса Мазур.

Серед слухачів курсу — Ярослав Голєв. Раніше він служив у Збройних Силах України за контрактом, а коли почалося повномасштабне вторгнення рф, повернувся до служби. Ярослав захищав Україну на донецькому напрямку. У травні отримав серйозне поранення. Через це повертатися на службу він не може.

«Я завжди цікавився IT-напрямом. Нині маю адаптуватися до нових реалій. Хочу бути корисним своїй родині, країні. Мене зацікавило таке навчання. Сподіваюся, що все вийде. Головне — є велике бажання», — додав чоловік.

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