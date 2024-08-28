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У Дніпрі весь вересень деяким будинкам відключатимуть газ: всі адреси

Сьогодні 16:36
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У Дніпрі у вересні знову вимикатимуть газ через планові роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі весь вересень деяким будинкам відключатимуть газ: всі адреси

Компанія Дніпровської філії “Газмережі” анонсувала проведення ремонтних робіт, через які деякі будинки у вересні тимчасово будуть без газопостачання. 

Дніпро 

2 вересня

  • вул. Чечелівська, 39
3 вересня
  • вул. Різнична, 9

4 вересня

  • пр. Героїв, 6

9 вересня 

  • вул. Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88
10 вересня 
  • вул. Данила Самойловича, 3, 4

12 вересня

  • вул. Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119
  • пров. Водопровідний, 2, 6
17 вересня
  • вул. Гіляровського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168
  • вул. Попудренка, 114, 116, 130, 132, 136, 140

м. Підгороднє

4 вересня 
 
  • вул. Горіхова, 3-5, 44, 46
  • вул. Лазурна, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 108
  • вул. Березова, 90, 91, 92а
  • вул. Яблунева, 80, 85-89, 92
  • вул. Липова, 71, 72, 76
  • вул. Берегова, 102
  • вул. Затишна, 39, 41, 43, 49, 56-60

Газовики просять жителів вказаних будинків надати доступ працівникам компанії до газового обладнання в день проведення робіт. 

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Новости Днепра про У Дніпрі весь вересень деяким будинкам відключатимуть газ: всі адресиУкраїнська

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