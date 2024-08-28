Сайт Дніпра Новини У Дніпрі весь вересень деяким будинкам відключатимуть газ: всі адреси У Дніпрі весь вересень деяким будинкам відключатимуть газ: всі адреси
У Дніпрі у вересні знову вимикатимуть газ через планові роботи.
Компанія Дніпровської філії “Газмережі” анонсувала проведення ремонтних робіт, через які деякі будинки у вересні тимчасово будуть без газопостачання.
3 вересня вул. Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88 10 вересня вул. Данила Самойловича, 3, 4 12 вересня вул. Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119 пров. Водопровідний, 2, 6 17 вересня вул. Гіляровського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168 вул. Попудренка, 114, 116, 130, 132, 136, 140 м. Підгороднє 4 вересня
вул. Горіхова, 3-5, 44, 46 вул. Лазурна, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 108 вул. Березова, 90, 91, 92а вул. Яблунева, 80, 85-89, 92 вул. Липова, 71, 72, 76 вул. Берегова, 102 вул. Затишна, 39, 41, 43, 49, 56-60
Газовики просять жителів вказаних будинків надати доступ працівникам компанії до газового обладнання в день проведення робіт.
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