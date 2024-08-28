У Дніпрі весь вересень деяким будинкам відключатимуть газ: всі адреси

У Дніпрі у вересні знову вимикатимуть газ через планові роботи.

Компанія Дніпровської філії “Газмережі” анонсувала проведення ремонтних робіт, через які деякі будинки у вересні тимчасово будуть без газопостачання.

Дніпро 2 вересня вул. Чечелівська, 39

3 вересня

вул. Різнична, 9 4 вересня

пр. Героїв, 6 9 вересня

вул. Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88

10 вересня вул. Данила Самойловича, 3, 4 12 вересня

вул. Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119

пров. Водопровідний, 2, 6

17 вересня вул. Гіляровського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168

вул. Попудренка, 114, 116, 130, 132, 136, 140

м. Підгороднє 4 вересня вул. Горіхова, 3-5, 44, 46

вул. Лазурна, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 108

вул. Березова, 90, 91, 92а

вул. Яблунева, 80, 85-89, 92

вул. Липова, 71, 72, 76

вул. Берегова, 102

вул. Затишна, 39, 41, 43, 49, 56-60

Газовики просять жителів вказаних будинків надати доступ працівникам компанії до газового обладнання в день проведення робіт.

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