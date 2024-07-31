Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі великий щур катався на велосипеді (ВІДЕО)

Сьогодні 11:17
просмотров

У Дніпрі, крім котів і собак, мешканці вигулюють інших незвичайних домашніх улюбленців.

Новости Днепра про У Дніпрі великий щур катався на велосипеді (ВІДЕО)

Так, вчора, 30 липня, у Дніпрі помітили великого щура, який катався на велосипеді з господарем. Власник посадив його на плече та влаштував тваринці прогулянку з вітерцем на двохколісному. Домашній улюбленець наскільки довірився своєму керманичу, що його не лякали місцевий шум та швидкість катання. Він спокійно сидів і навіть не ворушився.

Відео, на якому видно прогулянку домашнього щура, виклали у місцевий телеграм-канал.

У Дніпрі все частіше помічають рідкісних для містян домашніх улюбленців на прогулянці. Так, у місті 75-річна жінка щовечора вигулює свого гусака в капцях на ім’я Гоша. Також у липні на Перемозі гуляли єнот та пітон.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі великий щур катався на велосипеді (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі великий щур катався на велосипеді (ВІДЕО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Суддя з Дніпропетровщини за 17 тисяч доларів замовив викрадення конкурента
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    Суддя з Дніпропетровщини за 17 тисяч доларів замовив викрадення конкурента

    Суддя Господарського суду Дніпропетровщини організував план викрадення свого бізнес-партнера.

    У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:01
    У ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світло

    У ДТЕК назвали основні причини, чому в усіх областях України…

    Дніпропетровщина область, де найбільше боржників з комунальних послуг в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:28
    Дніпропетровщина область, де найбільше боржників з комунальних послуг в Україні

    Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю людей, які мають борги за…

    Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:24
    Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомого

    У Дніпрі чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою ножа.

    Наверх