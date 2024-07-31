У Дніпрі великий щур катався на велосипеді (ВІДЕО)

Так, вчора, 30 липня, у Дніпрі помітили великого щура, який катався на велосипеді з господарем. Власник посадив його на плече та влаштував тваринці прогулянку з вітерцем на двохколісному. Домашній улюбленець наскільки довірився своєму керманичу, що його не лякали місцевий шум та швидкість катання. Він спокійно сидів і навіть не ворушився.
Відео, на якому видно прогулянку домашнього щура, виклали у місцевий телеграм-канал.
У Дніпрі все частіше помічають рідкісних для містян домашніх улюбленців на прогулянці. Так, у місті 75-річна жінка щовечора вигулює свого гусака в капцях на ім’я Гоша. Також у липні на Перемозі гуляли єнот та пітон.
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