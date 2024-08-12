У Дніпрі величезна змія заповзла в кафе на Набережній

У Дніпрі змія заповзла в кафе у центрі міста.

Інцидент стався на Січеславській Набережній. Величезна змія заповзла в кафе “«Vo.da bar”. Заклад знаходиться біля річки, тому рептилія могла потрапити туди через воду.

Відео опублікували в місцевому телеграм-каналі. На ньому видно, що розмір змії , майже 2 метри.

Відвідувачів такий гість не налякав. Змія була в коридорі і свідки знімали її на відео. Наразі доля рептилії невідома.

Під час спеки змії шукають прохолодні місця. Тому інколи заповзають у будівлі мешканців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі до будинку на Робочій завітала змія.

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