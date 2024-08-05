У Дніпрі велодоріжки перетворили на кафе та базари

У Дніпрі з'явилися мультифункціональні доріжки.

З кожним днем у Дніпрі з’являється все більше спеціально облаштованих велодоріжок. Втім, деякі з них використовують не за призначенням. До прикладу, власники одного із кафе в середмісті Дніпра облаштували там літню терасу. На це звернули увагу Urban Dnipro.

Працівники розмістили на велодоріжці столики та стільчики. На фото, яким поділилися урбаністи можна побачити, що у літню терасу хотіли облаштувати в затінку, проте під час реновації забули про комфорт велосипедистів.

А от на бульварі Слави, де зовсім недавно з’явилася велодоріжка, вона швидко перетворилася на базарну алею. Обабіч дороги хтось залишив фуру та почав продавати дині та гарбузи.

Дніпряни неоднозначно відреагували на ці випадки. Містяни зазначають, що поки що велосипедні доріжки не мають попиту, тому люди і знаходять для них інше застосування. Водночас жителі Дніпра вважають треба розвивати велокультуру та привчати всіх до велодоріжок.

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