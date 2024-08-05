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У Дніпрі велодоріжки перетворили на кафе та базари

Сьогодні 21:26
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У Дніпрі з'явилися мультифункціональні доріжки.

Новости Днепра про У Дніпрі велодоріжки перетворили на кафе та базари

З кожним днем у Дніпрі з’являється все більше спеціально облаштованих велодоріжок. Втім, деякі з них використовують не за призначенням. До прикладу, власники одного із кафе в середмісті Дніпра облаштували там літню терасу. На це звернули увагу Urban Dnipro.

Працівники розмістили на велодоріжці столики та стільчики. На фото, яким поділилися урбаністи можна побачити, що у літню терасу хотіли облаштувати в затінку, проте під час реновації забули про комфорт велосипедистів. 

А от на бульварі Слави, де зовсім недавно з’явилася велодоріжка, вона швидко перетворилася на базарну алею. Обабіч дороги хтось залишив фуру та почав продавати дині та гарбузи. 

Новости Днепра про У Дніпрі велодоріжки перетворили на кафе та базари

Новости Днепра про У Дніпрі велодоріжки перетворили на кафе та базари

Дніпряни неоднозначно відреагували на ці випадки. Містяни зазначають, що поки що велосипедні доріжки не мають попиту, тому люди і знаходять для них інше застосування. Водночас жителі Дніпра вважають треба розвивати велокультуру та привчати всіх до велодоріжок. 

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Новости Днепра про У Дніпрі велодоріжки перетворили на кафе та базариУкраїнська

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