У Дніпрі ведуть активні будівельні роботи в колись популярному кінотеатрі “Супутник”: що буде замість нього

Біля кінотеатру "Супутник" ведуть активні будівельні роботи.

На вулиці Незалежності (ексТитова) реконструюють кінотеатр “Супутник”. Жителі Дніпра звернули увагу на те, що вже тривалий час тут ведуть будівельні роботи.

А так нині виглядає теж нещодавно згадуваний і дуже популярний свого часу кінотеатр “Супутник”, що на Титова. Кілька років хирів, руйнувався, сипався, а кілька місяців тому обріс лісами і зараз триває активне відновлення будівлі – кажуть, що там буде ЦНАП, – пишуть у Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ. Історія міста”.

На фото, яке оприлюднили в мережі видно, що на місці тривають будівельні роботи. Частину будівлі вже трансформували, а ось сторону з мозаїкою поки не чіпали.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що будівлю перепрофілюють під адміністративно-інформаційний центр відділу “Комунікаційний центр Служби 112” у місті Дніпро. На це збиралися витратити 6 млн гривень.

Тож схоже через деякий час на місці старого кінотеатру буде адмінбудівля.

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