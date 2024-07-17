У Дніпрі ведуть активні будівельні роботи в колись популярному кінотеатрі “Супутник”: що буде замість нього

На вулиці Незалежності (ексТитова) реконструюють кінотеатр “Супутник”. Жителі Дніпра звернули увагу на те, що вже тривалий час тут ведуть будівельні роботи.
А так нині виглядає теж нещодавно згадуваний і дуже популярний свого часу кінотеатр “Супутник”, що на Титова. Кілька років хирів, руйнувався, сипався, а кілька місяців тому обріс лісами і зараз триває активне відновлення будівлі – кажуть, що там буде ЦНАП, – пишуть у Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ. Історія міста”.
На фото, яке оприлюднили в мережі видно, що на місці тривають будівельні роботи. Частину будівлі вже трансформували, а ось сторону з мозаїкою поки не чіпали.
Зауважимо, раніше повідомлялося, що будівлю перепрофілюють під адміністративно-інформаційний центр відділу “Комунікаційний центр Служби 112” у місті Дніпро. На це збиралися витратити 6 млн гривень.
Тож схоже через деякий час на місці старого кінотеатру буде адмінбудівля.
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