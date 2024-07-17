Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі ведуть активні будівельні роботи в колись популярному кінотеатрі “Супутник”: що буде замість нього

У Дніпрі ведуть активні будівельні роботи в колись популярному кінотеатрі “Супутник”: що буде замість нього

Вчора 21:51
просмотров

Біля кінотеатру "Супутник" ведуть активні будівельні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі ведуть активні будівельні роботи в колись популярному кінотеатрі

На вулиці Незалежності (ексТитова) реконструюють кінотеатр “Супутник”. Жителі Дніпра звернули увагу на те, що вже тривалий час тут ведуть будівельні роботи. 

А так нині виглядає теж нещодавно згадуваний і дуже популярний свого часу кінотеатр “Супутник”, що на Титова. Кілька років хирів, руйнувався, сипався, а кілька місяців тому обріс лісами і зараз триває активне відновлення будівлі – кажуть, що там буде ЦНАП, – пишуть у Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ. Історія міста”.

На фото, яке оприлюднили в мережі видно, що на місці тривають будівельні роботи. Частину будівлі вже трансформували, а ось сторону з мозаїкою поки не чіпали.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що будівлю перепрофілюють під адміністративно-інформаційний центр відділу “Комунікаційний центр Служби 112” у місті Дніпро. На це збиралися витратити 6 млн гривень.

Тож схоже через деякий час на місці старого кінотеатру буде адмінбудівля. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі ведуть активні будівельні роботи в колись популярному кінотеатрі Українська Новости Днепра про У Дніпрі ведуть активні будівельні роботи в колись популярному кінотеатрі Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову

    Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.

    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті

    У Кам'янському районі обікрали будинок військового.

    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог

    У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.

    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

    Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.

    Наверх