У Дніпрі повторно перейменували вулицю в Новокодацькому районі

У Дніпрі вже перейменована вулиця Андріївська знову змінила назву. Відтепер вона Духмяна.
Перейменували топонім за зверненням мешканців перейменували на вулицю Духмяну. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 54-ї сесії міської ради.
Зазначимо, до того як стати Андріївською, вулиця мала назву Кам’яногірська.
З 2022 року у Дніпрі дерусифіковано близько 500 топонімів та декомунізовано понад 350.
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