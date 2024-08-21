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У Дніпрі повторно перейменували вулицю в Новокодацькому районі

Сьогодні 21:26
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У Дніпрі перейменували вулицю Андріївську.

Новости Днепра про У Дніпрі повторно перейменували вулицю в Новокодацькому районі

У Дніпрі вже перейменована вулиця Андріївська знову змінила назву. Відтепер вона Духмяна. 

Перейменували топонім за зверненням мешканців перейменували на вулицю Духмяну. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 54-ї сесії міської ради.

Зазначимо, до того як стати Андріївською, вулиця мала назву Кам’яногірська.

З 2022 року у Дніпрі дерусифіковано близько 500 топонімів та декомунізовано понад 350.

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