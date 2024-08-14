Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вандали спалили сміттєві баки на 12 кварталі

Сьогодні 20:46
просмотров

У Дніпрі на 12 кварталі невідомі спалили сміттєві баки.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали спалили сміттєві баки на 12 кварталі

На 12 кварталі хтось спалив пластикові сміттєві баки. 

Місцеві жителі звернули на це увагу вже зранку, коли від баків майже нічого не залишилося. Дніпряни підозрюють, що вандали діяли вночі, поки всі спали. 

Ось реально свавілля на кварталі зашкалює. Спали смітники. Кому вони заважали? І хто ночами під час військової години безперешкодно ходить і хуліганить постійно: пісні кричать, матом лаються, пиячать, б’ються і смітники ще палять. Ось де поліція? Вони хоч якісь вулиці патрулюють? – поскаржилася місцева жителька Тетяна.

Кому знадобилося палити сміттєві баки невідомо. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вандали спалили сміттєві баки на 12 кварталіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 15 серпня низці квартир вимкнуть світло через ремонтні роботи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:05
    У Дніпрі 15 серпня низці квартир вимкнуть світло через ремонтні роботи

    Готуйтеся.

    На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗО
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:28
    На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗО

    У Кривому Розі довічно засуджений в'язень торгував наркотиками у в'язниці.

    Від займання трави загорілися п’ять будівель на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:37
    Від займання трави загорілися п’ять будівель на Дніпропетровщині

    Через природну пожежу ледь не згоріли господарчі будівлі.

    Успіння Пресвятої Богородиці: нова дата свята, його суть та традиції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:56
    Успіння Пресвятої Богородиці: нова дата свята, його суть та традиції

    Цього року Успіння Пресвятої Богородиці в Україні відзначатимуть 15 серпня.…

    Наверх