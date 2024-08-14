У Дніпрі вандали спалили сміттєві баки на 12 кварталі

У Дніпрі на 12 кварталі невідомі спалили сміттєві баки.

На 12 кварталі хтось спалив пластикові сміттєві баки.

Місцеві жителі звернули на це увагу вже зранку, коли від баків майже нічого не залишилося. Дніпряни підозрюють, що вандали діяли вночі, поки всі спали.

Ось реально свавілля на кварталі зашкалює. Спали смітники. Кому вони заважали? І хто ночами під час військової години безперешкодно ходить і хуліганить постійно: пісні кричать, матом лаються, пиячать, б’ються і смітники ще палять. Ось де поліція? Вони хоч якісь вулиці патрулюють? – поскаржилася місцева жителька Тетяна.

Кому знадобилося палити сміттєві баки невідомо.

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