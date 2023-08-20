У Дніпрі вандали розмалювали свастиками пам’ятник Кротову

Хто це зробив - поки невідомо.

У Дніпрі вандали розмалювали пам’ятник Борису Кротову – нанесли червоною фарбою свастики.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі поліцейські розшукують тих, хто це зробив.

Зазначимо, цей пам’ятник розташований на 12-му кварталі – на перехресті вулиць Інженерної та Гладкова. Його встановили в травні 1979 року. Борис Кротов під час Другої світової війни брав участь у битві за Дніпро. Він похований у нашому місті.

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