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У Дніпрі вандали розмалювали свастиками пам’ятник Кротову

Сьогодні 17:09
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Хто це зробив - поки невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали розмалювали свастиками пам'ятник Кротову

У Дніпрі вандали розмалювали пам’ятник Борису Кротову – нанесли червоною фарбою свастики.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі поліцейські розшукують тих, хто це зробив.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали розмалювали свастиками пам'ятник Кротову

Зазначимо, цей пам’ятник розташований на 12-му кварталі – на перехресті вулиць Інженерної та Гладкова. Його встановили в травні 1979 року. Борис Кротов під час Другої світової війни брав участь у битві за Дніпро. Він похований у нашому місті.

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