У Дніпрі вандали “розбирають на запчастини” шерингові самокати: зняли колеса та акумулятори (ФОТО)

На жаль, шерингові самокати дуже часто стають "жертвами" вандалів.

То їх у річці втоплять, то в смітник викинуть, то підвісять на дереві чи “прикрасять” білизною.

Але цього разу вандали пішли далі. Вони вирішили “розібрати” самокати на запчастини.

Так, на одному із житломасивів помітили самокат без колес, а на іншій локації міста – без акумуляторів.

Фото опублікували в Telegram-каналі “Х*Дніпро”.

Хто та навіщо це зробив – невідомо.

Нагадаємо, сервіс прокату самокатів запрацював у нашому місті 2021 року. Після початку повномасштабної війни компанії, які надавали ці послуги, призупинили роботу. І тільки у квітні 2023-го шеринг самокатів став знову доступним у Дніпрі.

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