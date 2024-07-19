У Дніпрі в Зеленому Гаю величезне дерево впало на припарковані автівки

У Дніпрі дерево впало на три автівки, які стояли на парковці в Зеленому Гаю.

Інцидент стався вчора ввечері, близько 20:40. Дерево впало на автомобілі та сильно їх пошкодило. На щастя, люди не постраждали. На місце приїхали комунальники.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі. Там опублікували відео, яке зняв власник однієї з пошкоджених машин.

На ньому видно що внаслідок падіння дерева у авто вибило лобове скло та залишилися вм’ятини. Така ж ситуація і з іншими автомобілями.

За словами власника пошкодженої машини, адміністрація Зеленого Гаю каже, що це не їхня територія. Комунальники також не беруть на себе відповідальність.

Що робити, якщо на авто впало дерево:

скласти протокол, в якому буде зазначений факт огляду транспортного засобу, факт падіння дерева й те, що воно не було спиляне, зрубане або звалене третіми особами;

знайти винних: з’ясувати, чи відноситься дерево чи гілки, що впали, до об’єкта благоустрою, та до якого саме, хто відповідальна особа або на балансі якого підприємства знаходяться зелені насадження. Після цього написати звернення або запит до органу місцевого самоврядування, в якому обов’язково зазначити місце розташування дерева. за можливості додати фото місцевості;

знайти свідків, свідчення яких можна буде долучити до справи;

звернутися з досудовою претензією до відповідальної організації, на балансі якої обліковується дерево для відшкодування збитків. У претензії запропонувати добровільно компенсувати збитки, які поніс власник автомобіля.

у разі отриманні відмови у відшкодуванні заподіяної шкоди від відповідальної організації, на балансі якої обліковується дерево, яке впало на ваше авто, можна звернутися з позивною заявою до суду.

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