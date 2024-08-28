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У Дніпрі в ТРК “Мост-сіті” шукали вибухівку

Сьогодні 08:36
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У Дніпрі знову "замінували" цивільний об'єкт.

Новости Днепра про У Дніпрі в ТРК

На порталі міськради повідомили, що минулої доби надійшло повідомлення про замінування торгового комплексу “Мост-сіті” у Дніпрі, а також усіх судів. 

На вказані місця виїхала вибухотехнічна служба. По прибуттю всі будівлі були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів. Загалом було обстежено 13 об’єктів.

Жодних вибухових або небезпечних предметів не виявили. Інформація про замінування виявилася хибною. 

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі шукали вибухівку в будівлі обласної ради, а також в гіпермаркеті “METRO“.

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