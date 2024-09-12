У Дніпрі в трамваї чоловік сексуально домагався пасажирку

У Дніпрі в трамваї чоловік чіплявся до пасажирки.

Інцидент стався в трамваї №19. За словами потерпілої, чоловік зайшов до транспорту та сів позаду неї, після чого намагався понишпоритися в її сумці. Коли дівчина пересіла в інший кінець трамвая, він підсів до неї та почав приставати. Після цього вона підійшла до перших дверей, а пасажир почав вчиняти розпусні дії щодо неї та погрожувати.

Про це повідомляє “ХД Дніпро”.

“Доброго дня. Сьогодні в 19 трамваї до мене сексуально домагався чоловік. Він зайшов перед кайдатьский мостом, спочатку сів позаду мене и намагався залізти мені в сумку,я відсіла в інший кінець трамвая, він підсів до мене і почав мене гладити і казати щоб я не «ламалась» і пішла з ним,я встала і стояла біля перших дверей, він підійшов и почав гладити моє бедро та статеві органи і казати що якщо я не піду кудись з ним то він мене прибʼє”, – написала потерпіла.

Вона також зазначила, що люди, які були в травмваї ніяк не відреагували на дії чоловіка.

Наразі постраждала пасажирка написала заяву до поліції та прохає допомогти у пошуках збоченця.

“Зараз ми з чоловіком їдемо писати заяву до поліції. Можливо хтось знімав це і надсилав вам. Виглядав він на років 40-45 ходощавий, темне волосся, близько 180-85см зріст,чорна футболка и чорні шорти і шльопки,у ного закатуються очі та дуже сильний тремор, була піна з рота, брудний сильно, коротке волосся, щетина, словянин. Буду вдячна за допомогу”, – написала дівчина.

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