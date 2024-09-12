У Дніпрі в трамваї чоловік домагався пасажирку: коментар поліції

В одному з трамваїв у Дніпрі стався скандальний інцидент. Про нього в місцевих Telegram-каналах розповіла жінка, яка стала жертвою неприйнятної поведінки чоловіка.
Нагадаємо, про це стало відомо сьогодні. Жінка розповіла, що в трамваї №19 до неї домагався невідомий, а оточуючі ніяким чином на це не відреагували. За її словами, чоловік торкався її, висловлюючи принизливі фрази та наполягаючи на тому, щоб вона пішла з ним. Коли жінка відійшла від нього, невідомий знов наблизився, вчинив щодо неї розпусні дії та погрожував насильством.
Стосовно інциденту журналісти dnepr.info звернулися в поліцію та дізналися від речниці Дніпровського районного відділення поліції Аліни Стадник, що справою займатимуться поліціянти.
Виклик до поліції надійшов,правоохоронці зʼясовують всі обставини, – повідомила Аліна Стадник.
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