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У Дніпрі в трамваї чоловік домагався пасажирку: коментар поліції

Сьогодні 16:09
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У поліції прокоментували скандальний інцидент, який стався у трамваї в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї чоловік домагався пасажирку: коментар поліції

В одному з трамваїв у Дніпрі стався скандальний інцидент. Про нього в місцевих Telegram-каналах розповіла жінка, яка стала жертвою неприйнятної поведінки чоловіка.

Нагадаємо, про це стало відомо сьогодні. Жінка розповіла, що в трамваї №19 до неї домагався невідомий, а оточуючі ніяким чином на це не відреагували. За її словами, чоловік торкався її, висловлюючи принизливі фрази та наполягаючи на тому, щоб вона пішла з ним. Коли жінка відійшла від нього, невідомий знов наблизився, вчинив щодо неї розпусні дії та погрожував насильством. 

Стосовно інциденту журналісти dnepr.info звернулися в поліцію та дізналися від речниці Дніпровського районного відділення поліції Аліни Стадник, що справою займатимуться поліціянти. 

Виклик до поліції надійшов,правоохоронці зʼясовують всі обставини, – повідомила Аліна Стадник.

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Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї чоловік домагався пасажирку: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в трамваї чоловік домагався пасажирку: коментар поліціїРусский

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# #скандал
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