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У Дніпрі в святкову суботу трамваї курсуватимуть інакше

Сьогодні 18:20
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У Дніпрі трамваї змінять схему руху.

Новости Днепра про У Дніпрі в святкову суботу трамваї курсуватимуть інакше

Цієї суботи, 24 серпня, з 10:00 до 13:00 діятимуть зміни в роботі трамваїв №5, №12, №14, №17, повідомили в Департаменті транспорту ДМР.

– трамваї №5 курсуватимуть від Університету науки і технологій до вул. Миколи Руденка, без заїзду на ж/м Західний;
– трамваї №12 курсуватимуть від Заводу Металовиробів до вул. Миколи Руденка, без заїзду на пл. Старомостову;
– трамваї №14 курсуватимуть від Залізничного вокзалу через просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича – вул. Львівську. Для зручності пасажирів введена додаткова зупинка «просп. Лесі Українки» за перехрестям з вул. Степана Бандери. Далі – за своїм маршрутом;
– трамваї №17 курсуватимуть від вул. Миколи Руденка до вул. Виконкомівської, без заїзду на пл. Старомостову.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери

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Новости Днепра про У Дніпрі в святкову суботу трамваї курсуватимуть інакшеУкраїнська

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