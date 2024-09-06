У Дніпрі на суботу 7 вересня скасували графіки відключень світла

Відключення світла у суботу не плануються, повідомили в Укренерго.
ДТЕК та ЦЕК також повідомили про скасування графіків відключень у Дніпрі.
Водночас у компанії закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00, аби графіки не повернулися.
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