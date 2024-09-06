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У Дніпрі на суботу 7 вересня скасували графіки відключень світла

Сьогодні 19:10
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Хороші новини від Укрнерго.

Новости Днепра про У Дніпрі на суботу 7 вересня скасували графіки відключень світла

Відключення світла у суботу не плануються, повідомили в Укренерго.

ДТЕК та ЦЕК також повідомили про скасування графіків відключень у Дніпрі. 

Водночас у компанії закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00, аби графіки не повернулися. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на суботу 7 вересня скасували графіки відключень світлаУкраїнська

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