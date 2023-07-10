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У Дніпрі в сквері Прибережному знайшли папугу (ВІДЕО)

Сьогодні 16:56
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Ще один пернатий втікач.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Прибережному знайшли папугу (ВІДЕО)

У сквері Прибережному, що на Набережній Перемоги, помітили папугу. Містяни, які знайшли птаха, припускають, що він вилетів з квартири та не зміг повернутися додому. 

Про пропажу повідомили в телеграм-каналі “Просто Дніпро”.

Папужка має біле пір’я та жовтенький “ірокез” на голові. 

 
Зауважимо, що у Дніпрі часто губляться птахи. Найчастіше це павичі, які тікають з приватних садиб та гуляють вулицями міста. Один із них нещодавно окупував чужий будинок. Раніше цих екзотичних створінь помічали на 12 кварталі та поблизу приватного сектору на лівому березі міста. 
 
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