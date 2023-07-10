У Дніпрі в сквері Прибережному знайшли папугу (ВІДЕО)

У сквері Прибережному, що на Набережній Перемоги, помітили папугу. Містяни, які знайшли птаха, припускають, що він вилетів з квартири та не зміг повернутися додому.

Про пропажу повідомили в телеграм-каналі “Просто Дніпро”.

Папужка має біле пір’я та жовтенький “ірокез” на голові.