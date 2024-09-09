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У Дніпрі в Шевченківському районі чоловік вистрелив зі зброї у знайомого та втік

Сьогодні 15:16
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У Дніпрі затримали підозрюваного у стрілянині.

Новости Днепра про У Дніпрі в Шевченківському районі чоловік вистрелив зі зброї у знайомого та втік

На вулиці Вартових неба в Шевченківському районі у Дніпрі сталася стрілянина. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Інцидент трапився 7 вересня близько 18:45 – саме тоді до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів зі зброї. На місце події вирушили правоохоронці. 

Було встановлено, що 50-річний зловмисник під час конфлікту вистрелив зі зброї у чоловіка, після чого втік з місця злочину на авто. Постраждалого госпіталізували до лікарні. 

Особу правопорушника встановили, його затримали за місцем проживання. 

8 вересня затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в Шевченківському районі чоловік вистрелив зі зброї у знайомого та втікУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в Шевченківському районі чоловік вистрелив зі зброї у знайомого та втікРусский

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