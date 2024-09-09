У Дніпрі в Шевченківському районі чоловік вистрелив зі зброї у знайомого та втік

На вулиці Вартових неба в Шевченківському районі у Дніпрі сталася стрілянина.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Інцидент трапився 7 вересня близько 18:45 – саме тоді до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів зі зброї. На місце події вирушили правоохоронці.
Було встановлено, що 50-річний зловмисник під час конфлікту вистрелив зі зброї у чоловіка, після чого втік з місця злочину на авто. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Особу правопорушника встановили, його затримали за місцем проживання.
8 вересня затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Читайте також:
Автор:
На вулиці Староказацькій ось уже понад 120 років одна з…
У Кривому Розі 11-річний рибалка витягнув з води гранати.
У лікарнях Дніпра рятують постраждалих від ракетного удару по Павлограду.
На Дніпропетровщині підозрюють у службовій недбалості екс-директорку комунального підприємства.