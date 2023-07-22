У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевше

У Дніпрі в самому розпалі сезон свіжої кукурудзи.

У Дніпрі починає падати ціна на солодку свіжу кукурудзу. Якщо ще тиждень тому вартість одного качана сягала 40-45 гривень, то зараз навіть у супермаркетах вона подешевшала майже вдвічі.

У супермаркеті Варус за одну штучку просять майже 25 гривень.

Найдешевше брати у приватних фермерів з рук. До прикладу, у соцмережах можна знайти оголошення від людей, які вирощують кукурудзу в себе вдома. За один качан просять 20 гривень.

Таку ж вартість кукурудзи можна побачити на ринках. На “Озерці” та інших ринках ціна за штучку складає 20-25 гривень. Усе залежить від сорту за зовнішнього вигляду. Залежані качани можуть віддати за 20 гривень, або навіть менше, якщо вміти торгуватися.

Найдорожчі качани пропонує супермаркет Сільпо. Тут за одну штучку просять 33 гривні.

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