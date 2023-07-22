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  • У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевше

У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевше

Сьогодні 20:08
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У Дніпрі в самому розпалі сезон свіжої кукурудзи.

Новости Днепра про У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевше

У Дніпрі починає падати ціна на солодку свіжу кукурудзу. Якщо ще тиждень тому вартість одного качана сягала 40-45 гривень, то зараз навіть у супермаркетах вона подешевшала майже вдвічі. 

У супермаркеті Варус за одну штучку просять майже 25 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевше

Найдешевше брати у приватних фермерів з рук. До прикладу, у соцмережах можна знайти оголошення від людей, які вирощують кукурудзу в себе вдома. За один качан просять 20 гривень. 

Таку ж вартість кукурудзи можна побачити на ринках. На “Озерці” та інших ринках ціна за штучку складає 20-25 гривень. Усе залежить від сорту за зовнішнього вигляду. Залежані качани можуть віддати за 20 гривень, або навіть менше, якщо вміти торгуватися.

Новости Днепра про У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевше

Найдорожчі качани пропонує супермаркет Сільпо. Тут за одну штучку просять 33 гривні. 

Новости Днепра про У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевше

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Новости Днепра про У Дніпрі в розпалі сезон солодкої кукурудзи: де качани продають найдешевшеУкраїнська

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