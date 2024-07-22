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  • У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушення

У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушення

Сьогодні 14:57
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У Дніпрі в пансіонаті для літніх людей виявили низку порушень.

Новости Днепра про У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушення

У приватному пансіонаті для літніх людей “Милий дім” у Дніпрі під час моніторингового візиту виявили порушення прав підопічних. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час візиту представники омбудсмана виявили оголену літню жінку, яка непритомною лежала на підлозі. На тілі у підопічної пансіонату були численні синці. На місце викликали поліцію та “швидку”. Нині пенсіонерка в лікарні. 

Серед інших виявлених порушень:

  • недотримання температурного режиму, у приміщеннях задуха та сморід;
  • підопічні не мають доступу до свіжого повітря;
  • не облаштована приймально-карантинна кімната чи ізолятор для запобігання поширенню захворювань;
  • неналежно організоване харчування для підопічних: в холодильнику безлад, неможливо встановити терміни зберігання, продукти не промарковані, не дотримано товарне сусідство;

Окрім того, виявили чотирьох підопічних, які перебували у зачиненій на клямку кімнаті.

За результатами візиту будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Новости Днепра про У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушення

Новости Днепра про У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушення

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушенняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушенняРусский

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