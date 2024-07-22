У Дніпрі в приватному пансіонаті для літніх людей виявили кричущі порушення

У приватному пансіонаті для літніх людей “Милий дім” у Дніпрі під час моніторингового візиту виявили порушення прав підопічних. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Під час візиту представники омбудсмана виявили оголену літню жінку, яка непритомною лежала на підлозі. На тілі у підопічної пансіонату були численні синці. На місце викликали поліцію та “швидку”. Нині пенсіонерка в лікарні.
Серед інших виявлених порушень:
Окрім того, виявили чотирьох підопічних, які перебували у зачиненій на клямку кімнаті.
За результатами візиту будуть вжиті відповідні заходи реагування.
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