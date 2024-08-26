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У Дніпрі в Придніпровську перенесли відключення води, яке планували на 27 серпня: нова дата

Сьогодні 21:11
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У Дніпрі в Придніпровську відключатимуть воду через ремонтні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі в Придніпровську перенесли відключення води, яке планували на 27 серпня: нова дата

Мешканців жилмасиву Придніпровськ попередили про проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання.

Раніше повідомлялося, що через виконання планово-профілактичних робіт на мережах водопостачання та насосно-фільтрувальній станції води не буде 27 серпня. Тепер представники ДТЕК Придніпровська ТЕС попередили, що ремонт перенесли на 29 серпня. 

Воду вимкнуть жителям ж/м Придніпровськ з 1 по 20 квартал. Водопостачання мають відключити 29 серпня з 8:00, а відновити з 20:00 того ж дня. 

Споживачам радять зробити необхідний запас питної та технічної води на цей час, повідомляє ДТЕК “Придніпровська ТЕС”.

Новости Днепра про У Дніпрі в Придніпровську перенесли відключення води, яке планували на 27 серпня: нова дата

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Новости Днепра про У Дніпрі в Придніпровську перенесли відключення води, яке планували на 27 серпня: нова датаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в Придніпровську перенесли відключення води, яке планували на 27 серпня: нова датаРусский

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