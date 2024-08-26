У Дніпрі в Придніпровську перенесли відключення води, яке планували на 27 серпня: нова дата

Мешканців жилмасиву Придніпровськ попередили про проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання.
Раніше повідомлялося, що через виконання планово-профілактичних робіт на мережах водопостачання та насосно-фільтрувальній станції води не буде 27 серпня. Тепер представники ДТЕК Придніпровська ТЕС попередили, що ремонт перенесли на 29 серпня.
Воду вимкнуть жителям ж/м Придніпровськ з 1 по 20 квартал. Водопостачання мають відключити 29 серпня з 8:00, а відновити з 20:00 того ж дня.
Споживачам радять зробити необхідний запас питної та технічної води на цей час, повідомляє ДТЕК “Придніпровська ТЕС”.
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