У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції

В одній з покинутих будівель у Дніпрі містяни побачили труп.

Фотографією та інформацією поділилися у місцевих Telegram-каналах вчора, 7 липня.

Зазначається, що місцеві жителі випадково помітили тіло чоловіка у покинутій будівлі, що розташована на лівому березі Дніпра.

Очевидці стверджують, що труп пролежав на місці не один день.

Обставини смерті та особа чоловіка наразі невідомі.

Кореспонденти Dnepr.Info отримали коментар у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Подія мала місце 4 липня в Дніпровському районі. Особу чоловіка та причину смерті встановлюють правоохоронці.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля дороги нібито знайшли труп: що кажуть у поліції

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