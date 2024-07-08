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У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції

Сьогодні 10:01
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В одній з покинутих будівель у Дніпрі містяни побачили труп.

Новости Днепра про У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції

Фотографією та інформацією поділилися у місцевих Telegram-каналах вчора, 7 липня. 

Зазначається, що місцеві жителі випадково помітили тіло чоловіка у покинутій будівлі, що розташована на лівому березі Дніпра. 

Очевидці стверджують, що труп пролежав на місці не один день. 

Обставини смерті та особа чоловіка наразі невідомі. 

Кореспонденти Dnepr.Info отримали коментар у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Подія мала місце 4 липня в Дніпровському районі. Особу чоловіка та причину смерті встановлюють правоохоронці.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля дороги нібито знайшли труп: що кажуть у поліції

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Новости Днепра про У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліціїРусский

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