У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції

Фотографією та інформацією поділилися у місцевих Telegram-каналах вчора, 7 липня.
Зазначається, що місцеві жителі випадково помітили тіло чоловіка у покинутій будівлі, що розташована на лівому березі Дніпра.
Очевидці стверджують, що труп пролежав на місці не один день.
Обставини смерті та особа чоловіка наразі невідомі.
Кореспонденти Dnepr.Info отримали коментар у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:
Подія мала місце 4 липня в Дніпровському районі. Особу чоловіка та причину смерті встановлюють правоохоронці.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля дороги нібито знайшли труп: що кажуть у поліції
Читайте також:
Автор:
Озеро Куряче в Дніпрі уподобали чаплі.
Відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту.
Жителі Дніпра почули вибух.
У Дніпрі затримали водія без прав, який ганяв дорогами міста…