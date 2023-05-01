У Дніпрі в парку “Зелений гай” жінка застрягла на канатній доріжці (ВІДЕО)

Інцидент стався сьогодні у парку "Зелений гай".

Там дніпрянка прийшла покататися на канатній доріжці, але щось пішло не так – жінка застрягла.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на місце події викликали рятувальників, щоб вони зняли жінку.

Але завдання буде не з простих, адже під канатною дорогою урвище.

Плюс ще одна фобія…

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