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  • У Дніпрі в парку “Зелений гай” жінка застрягла на канатній доріжці (ВІДЕО)

У Дніпрі в парку “Зелений гай” жінка застрягла на канатній доріжці (ВІДЕО)

Сьогодні 18:28
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Інцидент стався сьогодні у парку "Зелений гай".

Новости Днепра про У Дніпрі в парку

Там дніпрянка прийшла покататися на канатній доріжці, але щось пішло не так – жінка застрягла.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на місце події викликали рятувальників, щоб вони зняли жінку.

Але завдання буде не з простих, адже під канатною дорогою урвище. 

Плюс ще одна фобія…

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