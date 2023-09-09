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У Дніпрі в парку влаштували пінну вечірку (ВІДЕО)

Сьогодні 15:12
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У Дніпрі на ярмарці влаштували пінну вечірку.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку влаштували пінну вечірку (ВІДЕО)

Сьогодні, 9 вересня, у Дніпрі влаштували івенти до Дня міста. На деякі з них ви ще встигаєте. 

У цей день запланували розважальний захід до Дня міста у парку ім.Писаржевського. Коли – 15:00-18:00
 
Щорічна молодіжна акція «Тарілка щастя-2023» та захід до Дня міста у парку ім. Шевченка. Коли – 16:00-18:00
 
Розважальний захід до Дня міста у сквері ім. О.Усачова. Коли – 15:00-18:00
 
Свято для дітей «День міста» у сквері «Амурський парк» Коли – 16:00
 

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Новости Днепра про У Дніпрі в парку влаштували пінну вечірку (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі в парку влаштували пінну вечірку (ВІДЕО)Русский

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