У Дніпрі в парку влаштували пінну вечірку (ВІДЕО)

У Дніпрі на ярмарці влаштували пінну вечірку.

Сьогодні, 9 вересня, у Дніпрі влаштували івенти до Дня міста. На деякі з них ви ще встигаєте.

У цей день запланували розважальний захід до Дня міста у парку ім.Писаржевського. Коли – 15:00-18:00

Щорічна молодіжна акція «Тарілка щастя-2023» та захід до Дня міста у парку ім. Шевченка. Коли – 16:00-18:00 Розважальний захід до Дня міста у сквері ім. О.Усачова. Коли – 15:00-18:00 Свято для дітей «День міста» у сквері «Амурський парк» Коли – 16:00

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