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У Дніпрі в парку Глоби з’явився власний сосновий бір (ФОТО)

Сьогодні 13:20
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У дніпровському парку Глоби висадили сосновий бір.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)

27 жовтня у Дніпрі в парку Глоби висадили сосновий бір. 

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій. 

Дерева посадили неподалік одного із входів до парку. Разом з ГО “Мільйон дерев” та комунальниками вдалося висадили десяток кримських сосен та ще десяток скандинавських горобин.

Дорослим із задоволенням допомагали діти, адже нащадкам важливо показувати приклад дбайливого ставлення до природи та навколишнього середовища, – йдеться у повідомленні. 

Комунальники та активісти сподіваються, що деревця приживуться та пустять коріння.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)

Нагадаємо, раніше на Монастирському острові у Дніпрі висадили сосновий мініліс. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби з'явився власний сосновий бір (ФОТО)Русский

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