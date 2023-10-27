У Дніпрі в парку Глоби з’явився власний сосновий бір (ФОТО)

У дніпровському парку Глоби висадили сосновий бір.

27 жовтня у Дніпрі в парку Глоби висадили сосновий бір.

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.

Дерева посадили неподалік одного із входів до парку. Разом з ГО “Мільйон дерев” та комунальниками вдалося висадили десяток кримських сосен та ще десяток скандинавських горобин.

Дорослим із задоволенням допомагали діти, адже нащадкам важливо показувати приклад дбайливого ставлення до природи та навколишнього середовища, – йдеться у повідомленні.

Комунальники та активісти сподіваються, що деревця приживуться та пустять коріння.

Нагадаємо, раніше на Монастирському острові у Дніпрі висадили сосновий мініліс.

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