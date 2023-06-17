У Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берега - Днепр Инфо
У Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берега
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Сегодня 10:27

Учора, 16 червня, о 21:01 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що в акваторії озера в Самарському районі міста виявлено тіло людини.

Новости Днепра про У Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берега

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце прибули водолази-рятувальники. Вони відразу приступили до обстеження акваторії водоймища.

За допомогою човна та водолазно-рятувального обладнання фахівці ДСНС виявили тіло чоловіка на відстані 70 метрів від берега. Рятувальники доправили потопельника до берега та передали його працівникам поліції.

Дані загиблого встановлюються.

До місця події залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берегаУкраїнська

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