Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце прибули водолази-рятувальники. Вони відразу приступили до обстеження акваторії водоймища.
За допомогою човна та водолазно-рятувального обладнання фахівці ДСНС виявили тіло чоловіка на відстані 70 метрів від берега. Рятувальники доправили потопельника до берега та передали його працівникам поліції.
Дані загиблого встановлюються.
До місця події залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега.
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