У Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берега

Учора, 16 червня, о 21:01 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що в акваторії озера в Самарському районі міста виявлено тіло людини.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце прибули водолази-рятувальники. Вони відразу приступили до обстеження акваторії водоймища.

За допомогою човна та водолазно-рятувального обладнання фахівці ДСНС виявили тіло чоловіка на відстані 70 метрів від берега. Рятувальники доправили потопельника до берега та передали його працівникам поліції.

Дані загиблого встановлюються.

До місця події залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега.

Читайте також:

Українська