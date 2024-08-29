У Дніпрі в останній день літа проведуть гавайську вечірку

У Департаменті парків та рекреацій анонсували ще два івенти, які планують провести в останній день літа. Так, 31 серпня можна відвідати “Свято вихідного дня для дітей” у сквері Металургів у Новокодацькому районі. Початок – 16:00
У Сквері Амурський парк проведуть “Гавайську вечірку для дітей”. Початок івенту – 17:00
Усюд вхід вільний та безплатний.
Нагадаємо, раніше ми публікували список івентів, куди можна піти в останні дні літа.
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