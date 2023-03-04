У Дніпрі в одному з районів раптово зникло світло: що сталося

Як стало відомо з місцевих телеграм-каналів, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла. Повідомляють, що темно на пр. Поля, також на вулицях Титова, Робочій, Гагаріна.

Але не варто хвилюватися! За попередньою інформацією, причина відключення світла у Дніпрі – технічні проблеми на вузловій станції. Включення буде орієнтовно протягом 4-8 годин. Про це повідомив Геннадій Корбан.

Комунальні служби вже почали ремонтні роботи.

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