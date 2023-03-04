У Дніпрі в одному з районів раптово зникло світло: що сталося

Але не варто хвилюватися! За попередньою інформацією, причина відключення світла у Дніпрі – технічні проблеми на вузловій станції. Включення буде орієнтовно протягом 4-8 годин. Про це повідомив Геннадій Корбан.
Комунальні служби вже почали ремонтні роботи.
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