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  • У Дніпрі в одному із закладів чоловік поцупив баночку з чайовими (ВІДЕО)

У Дніпрі в одному із закладів чоловік поцупив баночку з чайовими (ВІДЕО)

Сьогодні 15:59
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Скільки саме грошей було в банці - невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із закладів чоловік поцупив баночку з чайовими (ВІДЕО)

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент – невідомий чоловік в одному із закладів поцупив баночку з чайовими.

Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження. 

На кадрах видно, що у закладі було двоє чоловіків, поки один із них стояв на касі, інший підійшов до баночки, взяв її та пішов геть.

Містянина навіть не збентежила наявність свідків.

У коментарях під відео чоловіка вже охрестили “мамкиним гангстером”.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із закладів чоловік поцупив баночку з чайовими (ВІДЕО)

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Новости Днепра про У Дніпрі в одному із закладів чоловік поцупив баночку з чайовими (ВІДЕО)Українська

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