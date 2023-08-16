У Дніпрі в одному із закладів чоловік поцупив баночку з чайовими (ВІДЕО)

Скільки саме грошей було в банці - невідомо.

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент – невідомий чоловік в одному із закладів поцупив баночку з чайовими.

Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження.

На кадрах видно, що у закладі було двоє чоловіків, поки один із них стояв на касі, інший підійшов до баночки, взяв її та пішов геть.

Містянина навіть не збентежила наявність свідків.

У коментарях під відео чоловіка вже охрестили “мамкиним гангстером”.

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