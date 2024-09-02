У Дніпрі в Новокодацькому районі в річці мало не потонув чоловік

У Новокодацькому районі рятували чоловіка.

Удень 1 вересня на спецлінію “101” небайдужі громадяни повідомили про чоловіка, який під час плавання у річці почав тонути. Інцидент трапився в Новокодацькому районі Дніпра поблизу вулиці Набережна Заводська.

Про це повідомили в прес-центрі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

На момент прибуття рятувальників на місце події чоловік 1981 року народження знаходився на відстані 300 метрів від берега.

За допомогою човна та рятувального спорядження рятувальники-водолази доставили його на берег.

Про теперішній стан чоловіка не повідомляється.

До надання допомоги було залучено 3 рятувальників та 1 одиницю техніки ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік під час риболовлі потонув разом з автомобілем.

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