У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективна

В одній з лікарень Дніпра провели каністерапію.

У Дніпрі в Регіональному медичному центрі родинного здоров’я провели терапію за участі тварин – каністерапію.

Про її ефективність розповіли на сторінці медичного закладу у Facebook.

Каністерапію провели для дітей, які перебувають у відділенні медичної реабілітації та фізіотерапії. Лікарі зазначили, що у маленьких пацієнтів значно покращувалось почуття, а сам процес реабілітації проходив легше після спілкування із собаками.

Каністерапія – метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують. Він може бути допоміжним, при наявності собак відповідного психотипу, – розповідає Ірина Архипова, завідувачка відділення медичної реабілітації та фізіотерапії Регіонального медичного центру родинного здоров’я.

Найефективнішим цей метод є для пацієнтів при:

аутизмі;

затримці психічного та фізичного розвитку;

емоційних розладах;

неврозах;

стані тривожності.

У цей список можуть входити й інші подібні розлади. При цьому, каністерапія ефективно впливає як на стан дітей, так і дорослих.

У коментарях до публікації медичного закладу поділилася своїми враженнями від терапії місцева жителька Марія, яка привела на заняття з лікувальної фізкультури доньку та сина. Жінка каже, що діти дуже зраділи новому другу – собачці Дорі.

…Наші діти дуже хвилювалися перед своїм першим заняттям з лікувальної фізкультури,а коли на наше неочікуване здивування на допомогу прийшла собачка Дора – то донька з сином зраділи , відволіклися , швидко знайшли контакт і з лікарями, та з нетерпінням чекають наступного заняття, – пише Марія.

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