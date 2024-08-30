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  • У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективна

У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективна

Сьогодні 08:35
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В одній з лікарень Дніпра провели каністерапію.

Новости Днепра про У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективна

У Дніпрі в Регіональному медичному центрі родинного здоров’я провели терапію за участі тварин – каністерапію. 

Про її ефективність розповіли на сторінці медичного закладу у Facebook. 

Каністерапію провели для дітей, які перебувають у відділенні медичної реабілітації та фізіотерапії. Лікарі зазначили, що у маленьких пацієнтів значно покращувалось почуття, а сам процес реабілітації проходив легше після спілкування із собаками. 

Каністерапія – метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують. Він може бути допоміжним, при наявності собак відповідного психотипу, – розповідає Ірина Архипова, завідувачка відділення медичної реабілітації та фізіотерапії Регіонального медичного центру родинного здоров’я.

Найефективнішим цей метод є для пацієнтів при:

  • аутизмі;
  • затримці психічного та фізичного розвитку;
  • емоційних розладах;
  • неврозах;
  • стані тривожності. 

У цей список можуть входити й інші подібні розлади. При цьому, каністерапія ефективно впливає як на стан дітей, так і дорослих. 

У коментарях до публікації медичного закладу поділилася своїми враженнями від терапії місцева жителька Марія, яка привела на заняття з лікувальної фізкультури доньку та сина. Жінка каже, що діти дуже зраділи новому другу – собачці Дорі. 

…Наші діти дуже хвилювалися перед своїм першим заняттям з лікувальної фізкультури,а коли на наше неочікуване здивування на допомогу прийшла собачка Дора – то донька з сином зраділи , відволіклися , швидко знайшли контакт і з лікарями, та з нетерпінням чекають наступного заняття, – пише Марія. 
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Новости Днепра про У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективнаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективнаРусский

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