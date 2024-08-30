У Дніпрі в лікарні проводять терапію за участі собак: для кого вона ефективна

У Дніпрі в Регіональному медичному центрі родинного здоров’я провели терапію за участі тварин – каністерапію.
Про її ефективність розповіли на сторінці медичного закладу у Facebook.
Каністерапію провели для дітей, які перебувають у відділенні медичної реабілітації та фізіотерапії. Лікарі зазначили, що у маленьких пацієнтів значно покращувалось почуття, а сам процес реабілітації проходив легше після спілкування із собаками.
Каністерапія – метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують. Він може бути допоміжним, при наявності собак відповідного психотипу, – розповідає Ірина Архипова, завідувачка відділення медичної реабілітації та фізіотерапії Регіонального медичного центру родинного здоров’я.
Найефективнішим цей метод є для пацієнтів при:
У цей список можуть входити й інші подібні розлади. При цьому, каністерапія ефективно впливає як на стан дітей, так і дорослих.
У коментарях до публікації медичного закладу поділилася своїми враженнями від терапії місцева жителька Марія, яка привела на заняття з лікувальної фізкультури доньку та сина. Жінка каже, що діти дуже зраділи новому другу – собачці Дорі.
…Наші діти дуже хвилювалися перед своїм першим заняттям з лікувальної фізкультури,а коли на наше неочікуване здивування на допомогу прийшла собачка Дора – то донька з сином зраділи , відволіклися , швидко знайшли контакт і з лікарями, та з нетерпінням чекають наступного заняття, – пише Марія.
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