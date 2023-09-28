У Дніпрі в лікарні померла бабуся, яку врятували з пожежі на Савченка

24 вересня у Дніпрі на вулиці Юрія Савченка горіла квартира в дев’ятиповерховому житловому будинку.

Під час проведення розвідки в палаючій квартирі ДСНС-ники виявили непритомну жінку. 76-річну постраждалу винесли на вулицю та передали медикам.

Бабусю госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння (стан середньої тяжкості).

Лікарі два дні боролися за її життя, але, на жаль, 26 вересня постраждала померла.

Про це повідомив “Інформатор”.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким бабусі!

Читайте також:

Українська

Автор: