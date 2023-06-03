У Дніпрі в хостелі виявили гранату

Сталося це вчора, 2 червня, у хостелі на вулиці Святослава Хороброго.

Як повідомляє «Дніпро Оперативний», під сходами в одній із кімнат, з якої на той момент уже виїхали мешканці, адміністраторка виявила пакет із боєприпасом.

Жінка винесла його на вулицю і відразу ж викликала правоохоронців.

Поліцейські встановили, що у пакеті знаходилася граната “Ф1” та запал “УЗРГМ-1”. На місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків, які вилучили боєприпас.

Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції.

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